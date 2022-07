Időjárás

Hőség - Ivókutakkal és a strandok hosszabb nyitvatartásával is segít a főváros

Ivókutakkal, vízosztással, a járművek intenzív klimatizálásával és a strandok meghosszabbított nyitvatartásával is segíti a budapestieket a fővárosi önkormányzat intézményei - közölte a Főpolgármesteri Hivatal szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy Karácsony Gergely főpolgármester - a hőségriadó elrendelésére is számítva - utasította a főváros vállalatait, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a kánikula elviselhetőbbé tételéért.



A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) három helyszínen oszt vizet szerdán és csütörtökön 11 és 13 óra között: a Deák Ferenc téren, a Széll Kálmán téren és a Keleti pályaudvarnál - közölték.



A Fővárosi Vízművek üzembe helyezte a rendkívüli helyzetekre kialakított, hétszáz literes vízosztó tartállyal ellátott utánfutót, amelyből vasárnapig a Deák Ferenc téren bárki tölthet a kulacsába vizet egész nap.



A Főkerttel és a Fővárosi Vízművekkel közösen idén újabb kutakat alakítanak ki a város több pontján - tájékoztattak, hozzátéve, hogy a BudapestGO alkalmazásban létrehoztak a szűrők között egy új menüpontot, amely a városban található ivókutakat mutatja.



Közölték azt is, hogy az FKF locsolóautói a hőségriadó időszakában folyamatosan, kétszer tizenkétórás műszakban, műszakonként általában húsz gépjárművel locsolják a budapesti közutakat.



A nappali műszakban az FKF mosó célgépei elsősorban a lakótelepeket, a sűrűn lakott városrészeket hűtik, éjszaka pedig a budapesti fő- és közösségi közlekedési útvonalakat, hogy a munkagépek a lehető legkisebb mértékben akadályozzák a forgalmat.



Jelezték: július 20. és 23. között a Rudas és a Dandár kivételével a főváros fürdői és strandjai egységesen este nyolc óráig tartanak nyitva.



Az új járműbeszerzéseknek köszönhetően folyamatosan nő a klímaberendezéssel ellátott villamosok, trolik és autóbuszok száma.



A metrómegállókban és az utasforgalmi terekben a szellőztető-berendezéseket a legnagyobb fokozaton működtetik - áll a Főpolgármesteri Hivatal közleményében.