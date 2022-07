Tűzvész

Két, nagy kiterjedésű növényzettűzhöz riasztották egy nap alatt a fővárosi tűzoltókat

Két helyszínen is nagy kiterjedésű növényzettűzhöz kellett kivonulniuk a fővárosi tűzoltóknak szombaton.



A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján azt közölte: délelőtt több ezer négyzetméteren égett az aljnövényzet egy erdős területen Budapest II. kerületében, a Budakeszi útnál. Az egységek több órás megfeszített munkával végül megszüntették a kisebb izzásokat is. Az oltást nehezítette a terület tagoltsága és terepviszonya. A beavatkozás idejére a Budakeszi út forgalmát is korlátozni kellett - tették hozzá.



Majd este, a XXIII. kerületben, az M0-s autóút 24-es kilométerénél, a dunaharaszti lehajtónál, közel az autóúthoz tíz-tizenöt hektáron gyulladt meg az aljnövényzet. A tűz továbbterjedését este kilenc órára sikerült megakadályozniuk.



A fővárosi katasztrófavédelem közleményében felhívta a figyelmet, hogy július másodikától az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ennek értelmében tilos tüzet gyújtani a magyarországi erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A fokozottan tűzveszélyes időszakban a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett - emelték ki.



Arra kérik a lakosságot, hogy fokozottan ügyeljenek, "hiszen az aljnövényzet rendkívül száraz, akár egy eldobott izzó cigarettacsikk is hatalmas károkkal járó tüzet okozhat".



Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról a www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni - ismertették.