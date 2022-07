Az égből hullottak a halak Indiában - videó

Az égből aláhulló halakról érkeztek jelentések az indiai Telanganából, miután a meteorológiai hivatal is heves esőzéseket jósolt. Az ABP beszámolója szerint a Telanganában található Jagtial város lakói megtapasztalták a nagyon ritka jelenséget, amikor halak hullottak az égből.



A régiót súlyos időjárás sújtotta, többek között áradások és heves esőzések. "Ez egy nagyon ritka jelenség, de nagyon ritkán előfordulhat, hogy az esőcseppek kis halakat vagy békákat visznek magukkal" - mondta az IFLScience-nek a Met Office brit meteorológiai szolgálat szóvivője.



Hogyan történik pontosan ez? Nos, a szerencsétlenek állatok számára az egész arról szól, hogy rossz időben és rossz helyen voltak. Összességében arról van szó, hogy egy tó vagy folyó felett dúló vihar, nagy erejű szél törmeléket, uszadékot vagy éppen állatokat emel ki a vízből és viszi szerteszét.

Residents of Jagtial town in #Telangana witnessed a rare weather phenomenon as fish 'rain' from the sky. The phenomenon, known as 'animal rain',

happens when small water animals such as frogs, crabs or small fish are swept into water spouts. #Telanganafloods pic.twitter.com/JN9P1fzG5C