Időjárási veszélyhelyzetet hirdettek Angliában a várható rendkívüli hőség miatt

A jövő hét elejére várható hőséget a meteorológiai prognózis szerint a Spanyolországból észak felé áramló rendkívül meleg légtömegek okozzák.

A legmagasabb szintű időjárási veszélyhelyzetet hirdette ki pénteken a brit meteorológiai intézet Anglia déli és középső térségeire a jövő hét első felében várható rendkívüli hőség miatt.



Az intézkedés alapján jövő hétfőn és kedden a négyes szintű, vörös hőségriasztás lép érvénybe. A hatóságok most első ízben rendelték el ezt a riasztási szintet.



A négyes riasztási fokozat hivatalos meghatározása szerint a szélsőségesen meleg időjárás nemcsak a lakosság magas kockázati csoportjaiban, hanem egészséges emberek körében is megbetegedéseket, sőt haláleseteket okozhat.



A brit meteorológiai intézet szóvivőjének tájékoztatása szerint a modellszámítások 50 százalékos esélyt jeleznek arra, hogy a jövő hét első felében meghaladja a 40 fokot a napi legmagasabb hőmérséklet Angliában, és 80 százalék annak az esélye, hogy megdől a jelenlegi hőségrekord.



Az Egyesült Királyság jelenleg érvényes hőségrekordját három éve jegyezték fel 38,7 fokkal; ezt Cambridge-ben mérték 2019. július 25-én.



A jövő hét elejére várható hőséget a meteorológiai prognózis szerint a Spanyolországból észak felé áramló rendkívül meleg légtömegek okozzák.



Az előrejelzés szerint ugyanakkor jövő szerdától már enyhül a nagy meleg, és a hőmérséklet visszatér az évszaknak megfelelő szintekre.



A hőségriasztás kihirdetéséhez fűzött pénteki elemzésében a brit meteorológiai intézet hangsúlyozza, hogy az Egyesült Királyságban jelenleg átlagosan 100-300 évente van esély olyan nyarakra, amikor a csúcshőmérséklet meghaladja a 40 fokot, de az előrejelzési modellek alapján 2100-ra az ilyen nyarak ismétlődései közötti átlagos időszak 15 évre csökkenhet még abban az esetben is, ha sikerül megvalósítani a felmelegedést okozó szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésére kidolgozott terveket.