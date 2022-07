Időjárás

Gyenge hidegfront érkezik

A hétvégén változékony idő várható, sok helyen megerősödik a szél és mindenhol 30 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok. 2022.07.07 15:08 MTI

Éjszaka eléri az országot egy gyengülőben lévő hidegfront, de fel is oszlik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a honlapján.



Az MTI-hez eljuttatott országos középtávú előrejelzés szerint a hétvégén változékony idő várható, sok helyen megerősödik a szél és mindenhol 30 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok.



Pénteken a középső és keleti országrészben felhősebb lesz az ég, szórványosan - nagyobb számban - a középső országrészben előfordul zápor, zivatar is. A Nyugat-Dunántúlon viszont hosszabb időre is kisüthet a nap. A Dunántúlon erős, helyenként viharos lehet a légmozgás. A legalacsonyabb hőmérséklet 14 és 19, a legmagasabb hőmérséklet 22 és 28 fok között valószínű.



Szombaton több órára kisüt a nap. Főként a keleti megyékben van esély néhol záporra, zivatarra. A hajnali 12-18 fokról délután 24-28 fokig melegszik a levegő.



Vasárnap gomolyfelhős, napos időre lehet számítani. Elszórtan, nagyobb számban az északkeleti megyékben valószínű zápor, zivatar. A minimumok 12 és 18, a maximumok 22 és 27 fok között várhatók - olvasható az előrejelzésben.