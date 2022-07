Világvége

Magyarországon is lesz vízkorlátozás? Alföldön már egyre valószínűbb

Továbbra is szárazság fenyegeti a keleti országrészt. Több keleti folyónk vízszintje is kritikusan alacsony, a Tisza Szolnoknál a legszárazabb időszakát éli, csütörtök reggel megdőlt a legalacsonyabb vízállás rekordja. Az eddigi negatív csúcs -279 cm volt, melyet 2003-ban mértek, ma viszont a Vízügy adatai alapján -280 cm-rel dőlt új rekord.



A Kötivizig szakemberei próbálják fenntartani az optimális vízellátást. Aggodalomra egyelőre nincs ok, a lakosság számára még nem vezetnek be semmilyen korlátozást. De nem tudni, hogy ez az állapot meddig marad fenn.



"Az alacsony vízállás a folyó halállománya szempontjából nem probléma; az oldott oxigén ugyanis akkor csökken a vízben, ha extrém meleg van, de most éppen levonulóban van a hőhullám. Ha továbbra sem várható olyan nagyobb csapadék, ami megjelenik a Tiszában, akkor a megoldást a vízkivételi korlátozás jelentheti. Ebben a lakosság az utolsó érintett" - mondta a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság vízrajzi osztályának vezetője az Időképnek.