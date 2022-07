Időjárás

Olaszországban újabb hőségriasztást rendeltek el keddig

Huszonkét nagyvárosban rendelte el a legmagasabb fokozatú riasztást a rendkívüli hőség miatt az olasz egészségügyi minisztérium szombattól. Az előrejelzések szerint keddtől várható enyhülés.



Az idei év legmelegebb napjai várnak az olaszokra.



A turistákkal teli Rómában és Firenzében a hőmérő higanyszála elérheti a negyven fokot, az érzékelt hőmérséklet annál is magasabb lesz.



Negyvenkét fokot várnak Umbria, Lazio és Abruzzo tartomány belső területein.



A leglátogatottabb városrészeken a polgári védelem és a vöröskereszt oszt palackos vizet, többek között a római Colosseumnál, a Szent Péter térnél, valamint az autósztrádakapuknál és a kikötőkben.



Az egészségügyi tárca huszonkét városban rendelte el a legmagasabb, hármas fokozatú hőségriasztást: a rendelkezés Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Nápoly, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Róma, Trieszt és Viterbo területét érinti. Milánó és Verona közepes fokozatba került. Júniustól a mostani számít a negyedik hőhullámnak, és továbbra is Kharónról, a mitológiából ismert alvilági ladikosról nevezték el.



A keddig tartó riasztás a teljes lakosságra vonatkozik, nem csak a gyerekekre, idősekre vagy betegekre. Minél kevesebb időt töltsünk az utcán a napon, maradjunk otthon, igyunk sokat - olvasható az egészségügyi minisztérium honlapján, amely szerint a riasztást a több napon át tartó hőség mellett a levegő magas páratartalma, az UV-sugárzás erőssége és a légmozgás teljes hiánya is indokolja.



A hőség tetőzését június 4-re jelzik, majd keddtől Olaszország majdnem egészében megérkezik a várva várt eső, ami az északi területeken erős viharokat jelenthet. Rómában év eleje óta az utóbbi tizenöt évben ugyanebben az időszakban mért csapadék egyharmada hullott le.



A Pó folyón, melynek szintje az utóbbi hetven évben nem volt ennyire alacsony, a kiszáradt meder sótartalma rendkívül megemelkedett: a tengeri só már a torkolattól számított több mint harminc kilométeres szakaszon jelen van a vízgyűjtőterületet megfigyelés alatt tartó kutatóközpont adatai szerint.



A Corriere della Sera napilap úgy értesült, a római kormány hétfőn, Piemont, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lombardia és Lazio tartományokat nyilvánítja katasztrófasújtotta övezetnek a rendkívüli szárazság miatt. A még nem nyilvános rendelkezések között a vízhasználat korlátozása is szerepelhet.