Hőség

MÁV: belső vizsgálat indult, miután egy meghibásodott, klíma nélküli vonatban rekedtek az utasok

Azonnali belső vizsgálatot indított a MÁV, mert utasok rekedtek egy meghibásodott, klíma nélküli kocsiban csütörtök este a Keleti pályaudvaron. Az utasok a nagy hőség miatt ablakot törtek ki. A Technológiai és Ipari Minisztériumban (TIM) később azt közölte: náluk is vizsgálat indult.



A MÁV pénteken közölte: a Zürichbe és Münchenbe közlekedő Wiener Walzer - Kálmán Imre nemzetközi vonaton műszaki hiba és a rendkívüli hőség miatt meghibásodott az energiaellátó berendezés, ezért nem volt áram az egyik kocsiban. A személykocsi helyett az utasok komfortjáért és biztonságáért a MÁV-Start egy tartalék kocsit állított volna be.



A kocsik rendezéséhez, a meghibásodott kocsi kihúzásához szükséges tolatási műveletet viszont úgy kezdték meg, hogy utasok maradtak a kocsiban. A klíma hiánya miatt a tárolóvágányon álló kocsiban felmelegedett a levegő, ezért az utasok a személykocsi ablakát betörték, vésznyitóval az ajtókat kinyitották. A kitört ablak miatt rendőrségi helyszínelésre volt szükség, és a vonat csak hajnalban tudott elindulni.



Az eset részletes kivizsgálása azonnal megkezdődött, a belső vizsgálat többi között kitér arra is, miként fordulhatott elő, hogy utasokkal a fedélzeten tárolóvágányra húzták a meghibásodott kocsit.



A történtek miatt a Technológiai és Ipari Minisztériumban működő Közlekedésbiztonsági Szervezet is szakmai vizsgálatot indított - közölte a tárca az MTI-vel.



Az országos tisztifőorvos döntése értelmében hétfő óta a legmagasabb, harmadfokú hőségriasztás van érvényben.