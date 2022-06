Időjárás

Ismét megdőlt a melegrekord

Az előzetes adatok alapján csütörtökön is megdőlt a melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön Facebook-oldalán.



Mostanáig a június 30-án mért legmagasabb hőmérséklet 38,9 Celsius-fok volt, amelyet 1950-ben Pécsen regisztráltak.



Most Berettyóújfaluban volt a legmelegebb, ahol 39,6 fokig emelkedett a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint hidegfront érkezik a hétvégén, ennek hatására többfelé lehetnek záporok, erős széllel kísért zivatarok, de a hőség nem sokat enyhül. Néhol 30 fok körülire mérséklődik a meleg, de többfelé továbbra is 35 Celsius-fok feletti csúcsértékek várhatók.



Pénteken a minimumok általában 17 és 23 fok között alakulnak, a hidegre érzékeny helyeken azonban pár fokkal hűvösebb is lehet a hajnal. A legmagasabb hőmérséklet 33 és 39 fok között valószínű.



Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig meghosszabbította a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.