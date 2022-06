Időjárás

Megdőltek a napi melegrekordok

Több melegrekord is megdőlt a szerdai hőségben; 39 Celsius-fok feletti értékeket is mértek - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a Facebook-oldalán.



Bejegyzésük szerint már a hajnali melegrekordok is megdőltek. Azt írták: a nappali órák forrósága után szerdára virradóra már az éjszakai, hajnali órák sem hoztak felfrissülést, a legalacsonyabb hőmérséklet az országban többfelé is 20 fok fölött alakult (ezt nevezik trópusi éjszakának).



A Keszthely, tanyakereszt állomáson például csupán 24,8 fokig hűlt le a levegő, ezzel megdőlt az országos napi minimumhőmérsékleti rekord. Ez az érték több mint másfél fokkal magasabb az eddigi 23,2 fokos rekordnál, amelyet 1997-ben Tatán mértek.



A fővárosban szintén rendkívül enyhe volt az éjszaka, így a Budapest, Lágymányos állomáson mért 23,2 fokkal Budapesten is megdőlt erre a napra a legmagasabb minimumhőmérséklet rekordja. A korábbi rekordot 22,5 fok volt, amelyet 1963-ben regisztráltak a Budapest, Országút állomáson.



A legmagasabb hőmérséklet, amelyet mostanáig ezen a napon mértek, 37,9 Celsius-fok. Az 1994-es rekordhoz képest most több mérőállomáson is mértek magasabb értékeket. A legmelegebb a Fejér megyei Adonyban volt, ahol 39,2 fokig emelkedett a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében közölte, tovább fokozódik a hőség: a napi középhőmérséklet az ország nagyobb részén (a nyugati megyékben kisebb valószínűséggel) csütörtökön is elérheti, meghaladhatja a 27 fokot, sőt az Alföld középső és délkeleti részén egyes helyeken a 29 fokot is.



A minimumok 16 és 23, a maximumok 33 és 39 fok között valószínűek.