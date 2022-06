Időjárás

NNK: a folyadékpótlásnál a sóbevitelre is figyelni kell

A tartós hőség különösen megterhelő lehet a keringési, az anyagcsere-betegségekben szenvedőknek, a mozgásszervi és a mentális betegeknek, valamint a vese- és májproblémákkal küzdőknek. 2022.06.28

A kánikulában a folyadékpótlásnál a sóbevitelre is fontos figyelni, olyan vizet érdemes fogyasztani, amelynek nátriumtartalma legalább 50 milligramm literenként - mondta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) szaktanácsadója kedden az M1 aktuális csatornán.



Páldy Anna hozzátette: ha kevés a vízben a nátrium, ez késhegynyi sóval is pótolható, emellett a kánikulában a zöldségek fogyasztása is ajánlott, amelyeket szintén meg lehet sózni.



A tartós hőség különösen megterhelő lehet a keringési, az anyagcsere-betegségekben szenvedőknek, a mozgásszervi és a mentális betegeknek, valamint a vese- és májproblémákkal küzdőknek - mondta.



A légkondicionáló használatáról szólva arra hívta fel a figyelmet, hogy túlzott használata hurutokat, ízületi panaszokat és fejfájást okozhat. Fontos, hogy a külső levegő hőmérséklete legfeljebb 10 fokkal legyen magasabb a bentinél.



Pády Anna kitért arra is, hogy közeledik a parlagfűszezon, és a jogszabály szerint már csak két nap van arra, hogy a kertekben lenyírják a parlagfüvet. A parlagfűszezon augusztus elején kezdődik, de az allergiásoknak már a szezon kezdete előtt két héttel ajánlott, hogy elkezdjék szedni gyógyszereiket, mivel tüneteik így sokkal enyhébbek lehetnek.