Hőségriasztást rendelt el hétfőtől az országos tisztifőorvos

2022.06.24 16:57 MTI

Hétfő nulla órától csütörtök éjfélig harmadfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos - tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság pénteken az MTI-t.



Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri a 27 Celsius-fokot.



Az NNK és a katasztrófavédelem nyomatékosan kéri, hogy a nagy melegben mindenki ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre, kerülje a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és a zsíros ételek fogyasztását. Senki ne tartózkodjon 11 és 15 óra között a tűző napon óvintézkedések nélkül; védje bőrét a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítményekkel. Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók és a szabadtéri rendezvények résztvevői - hangsúlyozták.



A járművezetők fokozottan figyeljenek, vezessenek óvatosan, mert a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz. A vízparton tartózkodók se napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe - hívták fel a figyelmet.



Sose hagyjanak gyermeket, állatot a tűző napon parkoló autóban, mert ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet a jármű belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, hívják a 112-es segélyhívószámot! - kérték.



A nagy melegben - folytatták - megnőhet a szén-monoxid kialakulásának veszélye is, mert légdugó alakulhat ki a kéményben. A kéménybe beszorult hideg levegő miatt a vízmelegítéskor keletkező füstgáz visszaáramolhat a lakásba, ami tragédiához is vezethet. Ahol nyílt égésterű vízmelegítőt használnak, ott tanácsos szén-monoxid-érzékelőt elhelyezni - ajánlják.



A hőség miatt az országos tisztifőorvos javasolta az áram- és vízellátás zavartalan fenntartását, a programozott karbantartások elnapolását.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint vasárnaptól fokozódik a hőség. A jövő héten már 38 fokos maximumokat is mérhetnek és többfelé a leghidegebb órákban is 20 fok felett alakul a hőmérséklet.