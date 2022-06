Időjárás

Hőségre és zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A hőség és a zivatarok veszélye miatt is több megyére adott ki figyelmeztetést hétfőre az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: a napi középhőmérséklet nagy területen 25 Celsius-fok felett lesz, de az Alföldön helyenként a 27 fokot is elérheti.



A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 36 fok között valószínű, késő estére 21 és 26 fok közé hűl le a levegő.



A hőség veszélye miatt Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



A délutáni órákban a nyugati határhoz közeli területeken - "jelentős bizonytalanság mellett" - az országba besodródhat egy-egy zivatar, az esti óráktól pedig egy nyugat felől érkező hidegfronthoz kapcsolódóan főként a Dunántúl északi felén lehet számítani zivatarokra, melyek kelet felé mozogva várhatóan fokozatosan gyengülni fognak, és az éjféli órákig a középső országrészt is elérhetik. A Dunántúlon helyenként hevesebb zivatarok is előfordulhatnak, melyeket viharos széllökés, jégeső és intenzív csapadékhullás kísérhet.



Zivatarveszély miatt a fővárosra, Pest, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.