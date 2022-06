Időjárás

Napsütéses idő várható a hétvégén

Napsütéses, meleg, jellemzően száraz idő várható a hétvégén - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken sok napsütés várható, de napközben helyenként zápor, zivatar kialakulhat. A szél több helyen megerősödik, zivatar környezetében is előfordulhatnak erős, esetleg viharos lökések. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 13 és 18 Celsius-fok között alakul, de az északi völgyekben hidegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 29 fok között várható.



Szombaton sok napsütés várható csapadék nélkül. Helyenként megélénkül az északi, északkeleti szél. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.



Vasárnap is túlnyomóan derült, napos, száraz lesz az idő. A Dunántúlon viszont többfelé megélénkül, a Fertő térségében megerősödik szél. A minimumhőmérséklet 12-19, a maximumhőmérséklet 28-33 fok között valószínű - olvasható az előrejelzésben.