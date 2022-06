Időjárás

Hőségriasztás van érvényben Spanyolország területének nagy részén

Hőségriasztás van érvényben, két kivétellel Spanyolország összes tartományában - közölte kedden a spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet), amely három mérőállomásán is júniusi hőségrekordot mért.



A tájékoztatás szerint a dél-spanyolországi Granada repülőterén 41,8 Celsius-fokot mutattak a hőmérők, a város melletti légibázison 40,1 Celsius-fokkal dőlt meg az eddigi rekord, míg a szintén andalúziai Jaén városában 40,5 Celsius-fokra emelkedett a hőmérséklet.



A meteorológiai szolgálat közölte: a hőmérséklet az ország nagy részén meghaladja a 34 Celsius-fokot, kivéve a Kanári-szigeteket és az északi Asztúria tartományt. Számos régióban, például Aragóniában, Kasztília-La Manchában, Madridban 40 Celsius-fok feletti a napi maximális hőmérséklet, míg például Andalúziában vagy Kasztília és Leónban helyenként 43 Celsius-foknál is több.



Az Aemet felhívta a figyelmet arra, hogy ezek a hőmérsékleti értékek nem ritkák a dél-európai országban, viszont idén a szokásosnál hamarabb köszöntött be az első nagy nyári forróság.



A napi maximális hőmérséklet 7-12 Celsius-fokkal haladja meg az ilyenkor megszokott értékeket, a napi minimum pedig 4-13 Celsius-fokkal több, mint általában. Utóbbi azt jelenti, hogy a levegő éjjel sem tud lehűlni jelentősen. Keddre virradó éjszaka az andalúziai Osunában volt a legmelegebb, a hőmérséklet nem csökkent 27,4 Celsius-fok alá.



A meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint pénteknél hamarabb nem várható enyhülés, akkor is csak az ország nyugati felében lehet rá számítani.