Vihar

MÁV: várhatóan augusztus közepén indulhat meg a vonatközlekedés Nagymaros és Szob között

Várhatóan augusztus közepén indulhat meg a vonatközlekedés egy vágányon Nagymaros és Szob között, ahol mintegy tízezer köbméternyi sár és kőlavina öntötte el a vasúti pálya 1700 méteres szakaszát a csütörtök délutáni esőzésben - közölte a Mávinform pénteken.



Közleményükben azt írták: már megkezdték a helyreállítási munkákat, és céljuk az, hogy a szeptemberi iskolakezdéstől már mindkét vágányon biztosítsák a vonatforgalmat.



Addig a belföldi vonatok a Budapest-Szob vonalon Nagymaros és a Nyugati pályaudvar közt menetrend szerint közlekednek, a Nagymarostól északra lévő szakaszra utazók azonban pótlóbuszokat, illetve vonatpótló hajókat vehetnek igénybe.



A Kismaros és Szob közti pótlóbuszok a 12-es út lezárása miatt kerülőúton, Kóspallag és Márianosztra felé közlekednek, irányonként 30-40 perces, esetenként ennél hosszabb menetidővel - tették hozzá. Szob alsó és Zebegény megállóhelyekre Szobról biztosítják az eljutást vonatpótló buszokkal.



Jelezték: Nagymaros és Zebegény között vonatpótló hajók is járnak, amelyek kikötője Nagymaros-Visegrád vasúti megállóhelytől közelíthető meg a leggyorsabban.



A 30-35 perc menetidejű hajójáratok a reggeli csúcsidőszakban óránként, napközben kétóránként, koraeste pedig szintén óránként indulnak, azokon a vasúti bérleteket, igazolványokat és vasúti menetjegyeket is egyaránt elfogadják.



A Szob/Párkány határállomáson ki- és belépő nemzetközi vonatok azonban nem érintik a Dunakanyar térségét, kerülőúton Komárom és Rajka érintésével közlekednek, hosszabb menetidővel.



A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön közleményben jelezte, hogy a viharkárok miatt a 12-es út Nagymaros és Zebegény közötti szakaszát teljes szélességében lezárták, és a vasúti pályán is szünetel a forgalom.



Az Útinform tájékoztatása szerint a 7,5 tonnánál könnyebb, illetve a 2,8 méternél alacsonyabb járművek a Kóspallag-Márianosztra útvonalon kerülhetnek, a nehezebb gépjárművekkel azonban Hont felé, Kemencén át lehet kerülni.