Időjárás-riasztás

Vihar - Másodfokú riasztásokat adott ki a meteorológiai szolgálat

A felhőszakadás veszélye miatt nyugaton már több járásra másodfokú riasztást adott ki vasárnap este az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az érintett területeken rövid idő alatt jelentős mennyiségű csapadék eshet. Emellett a heves zivatarok veszélye miatt többfelé is kiadhatják a másodfokú riasztást.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzés szerint a felhőszakadás veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megyében adhatnak ki további másodfokú, míg Komárom-Esztergom, Somogy, és Veszprém megyében elsőfokú riasztást.



A zivatarok veszélye miatt Somogy, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Tolna megyében elsőfokú riasztásokat adhatnak ki.



Mint a Meteorológiai Szolgálat kiemelte: estétől, késő estétől nyugat felől elsősorban a Nyugat-Dunántúlon valószínűek nagy területen zivatarok, valamint a Dunántúl keleti részein és a középső országrészben is lehet dörgés, villámlás, de arrafelé kevesebb helyen. A nyugati, délnyugati megyékben heves zivatarok kialakulására is van esély, ezeket viharos széllökések és jégeső kísérheti.



Főként az északnyugati, nyugati megyékben lokálisan felhőszakadásra (rövid idő alatt akár 30-50 milliméternyi csapadékra) is van esély. Az éjszaka második felétől várhatóan fokozatosan csökken a zivatarok erőssége és számossága, de hétfő délelőttig az ország délnyugati felén még előfordulhatnak zivatarok.



Hétfőn a nap második felétől veszélyes időjárási eseményre kicsi az esély - jelezte a meteorológiai szolgálat.