Ismét fogad utasokat az amszterdami repülőtér

A nap folyamán helyreállhat a rendes menetrend, és az amszterdami Schiphol nemzetközi repülőtér ismét a megszokott módon fogadhat utasokat és indíthat repülőgépeket, miután a KLM holland légitársaság szombat este minden, Európából érkező járatot törölt - közölte az NL Times című, angol nyelvű holland hírportál az amszterdami légikikötő információira hivatkozva vasárnap.



A holland légitársaság szombat este azért törölte az Amszterdamba érkező járatokat, mert a rossz időjárási viszonyok miatt nem indulhattak repülőgépek a Schiphol nemzetközi repülőtérről, így túlzsúfoltság alakult ki a légikikötőben, amely már nem volt képes több utast fogani.



A holland hírportál szerint René de Groot, a KLM ügyvezető igazgatója kijelentette: vasárnap "nehéz napra számítanak", ugyanis minden igyekezet ellenére várhatóan csak a nap végére áll helyre a repülőtér rendes menetrendje. Elmondta, hogy az előző esti kedvezőtlen időjárási viszonyok és a kifutópálya karbantartása dominóeffektust előidézve okozott fennakadásokat szombaton. A KLM arra számít, hogy a légitársaság a korábbi terveknek megfelelően vasárnap ismét teljes körűen tud működtetni minden járatot anélkül, hogy a szombati esethez hasonlóan ismét üres gépek indulnának Amszterdamba az európai állomásokról a túlzsúfoltság elkerülésére - mondta.



A napilap beszámolója szerint szombaton este a KLM 42 járata tért vissza üresen az amszterdami légikikötőbe annak elkerülésére, hogy az átszálló utasok beláthatatlan időre a repülőtéren rekedjenek.



A KLM arra számít, hogy az előző napi fennakadások miatt feltorlódott utasok magas száma ellenére elkerülhető lesz a szombatihoz hasonló intézkedés újbóli bevezetése, noha az esős és szeles időjárás továbbra sem kedvez a repülőgépek indulásának és fogadásának - tették hozzá.

This is Amsterdam Schiphol airport. Isn't it incredible the way EVERY airport in the Western World has a shortage of staff? Or maybe it is being done on purpose to stop people travelling.. pic.twitter.com/GaNVz6Lg01