Időjárás

Meteorológiai szolgálat: kissé hűvös és száraz volt az idei tavasz

Száraz és az átlaghoz képest kissé hűvösebb volt az idei tavasz - állapította meg előzetes, szerdán közzétett elemzésében az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Azt írták: méréseik alapján a 2022-es tavasz az átlagnál 0,5 Celsius-fokkal hűvösebb volt. Főleg az évszak első felében volt az átlagnál jóval hidegebb: sok napon fagyott is, majd a május "melegebb időt hozott".



Az évszak középhőmérséklete országosan 10,6 fok volt. Ez kissé átlag alatti, mivel az 1991-2020-as átlag: 11,1 fok. A március és az április "negatív anomáliával" zárt. A tavasz első hónapja 0,8 fokkal, míg a második hónap 2 fokkal maradt el a normáltól. Utóbbi kapcsán megjegyezték, hogy a tavalyi április után az idei is 10 fok alatt maradt. Hasonló legutóbb 40 éve, 1981-82-ben fordult elő két egymást követő évben.



Az idei május - sorozatban három nagyon hűvös május után - a szokásosnál 1,2 fokkal melegebb volt. Többször mértek nyári hőmérsékletet is. Így az 1901 óta 32. leghidegebb áprilist a 20. legmelegebb május követte - ismertették.



Az évszak legmagasabb hőmérséklete: 32,9 fok volt, azt május 12-én Jász-Nagykun-Szolnok megyében, Zagyvarékason mérték. A legalacsonyabb hőmérsékletet a Nógrád megyei Zabarban rögzítették, március 12-én mínusz 14,3 fokig hűlt a levegő.



Kitértek arra is, hogy a tavaszt nagyrészt szárazság jellemezte, az idei lett a tizenhatodik legszárazabb tavasz 1901 óta. Országos átlagban az évszakos csapadékösszeg 102,4 milliméter volt, ami az 1991-2020-as időszak átlagához, 139,2 milliméterhez viszonyítva 26 százalékkal alacsonyabb.



Megjegyezték, hogy a száraz januárt és februárt is figyelembe véve az év első öt hónapjában csupán 124,7 milliméter csapadék hullott országosan. Így a január-május időszak az ötödik legszárazabb 1901 óta - ismertették.