Vihar

Önkormányzati államtitkár: a települések éljenek a vis maior pályázat lehetőségeivel!

A vis maior pályázati forrás igénybevételére kérte a szerdai viharkárokban érintett települések önkormányzatait a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára csütörtökön Kaposváron, sajtótájékoztatón.



Dukai Miklós, aki Kaposvár és a környékbeli települések vezetőivel egyeztetett a károkról, emlékeztetett arra, hogy a vis maior pályázat "felülről nyitott előirányzat", amelynek révén a települések anyagi segítséget kaphatnak az államtól önkormányzati épületekben esett károk felszámolására.



Az államtitkár arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az önkormányzatok elrendelték a védelmi készültséget, akkor a pályázaton keresztül segítséget nyújthatnak magáningatlanok tulajdonosainak is a védekezéshez felhasznált anyagok árának megtérítéséhez, továbbá a veszélyes hulladéknak minősülő, levert pala elszállításához, megsemmisítéséhez.



Dukai Miklós jelezte, hogy az elsősorban Somogy, Baranya és Bács-Kiskun megyében erős széllel és jégesővel járó vihar után eddig 350 katasztrófavédelmi beavatkozásra volt szükség, a bejelentések folyamatosak, a tűzoltók dolgoznak a károk elhárításán és a további károk megelőzésén.



Az államtitkár utalt arra, tavaly 347 vis maior támogatásról született döntés és mintegy 3,9 milliárd forintot fizettek ki kárelhárításra, 2022-ben eddig 47 pályázatot 800 millió forinttal támogattak.



Wéber Antal tűzoltó dandártábornok, Somogy megyei katasztrófavédelmi igazgató arról szólt, hogy Somogyban a szerdai vihar után eddig 239 jelzést kaptak viharkárokkal összefüggésben.



A bejelentések nagy része épületeket, járműveket károsító, kidőlt fákról, megrongálódott ingatlanokról, beázott pincékről szólt - jegyezte meg.



Hozzátette, Kaposváron 121 jelzést kaptak, 81 káresetet hárítottak el, a tűzoltóknak néhányszor a lakosság is segített.



Pintér Rómeó (Fidesz-KDNP), Kaposvár alpolgármestere azt mondta, hogy Kaposvárt példátlan természeti csapás érte, a vihar nagyon erős széllel, sok csapadékkal, dió, néhol tojás nagyságú jéggel érkezett.



Az önkormányzati és a magántulajdonban is jelentős kár keletkezett, de nem sérült meg senki - mondta. Hozzáfűzte, utóbbi annak is köszönhető, hogy Kaposvár az elmúlt években százmillió forintos nagyságrendű összeget költött a fák "rendbetételére", a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztésére.



Pintér Rómeó hangsúlyozta, hogy a jégelhárító rendszer működött, a becslések szerint ez "megfelezte a jégdarabokat".