Időjárás

Országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

Veszélyjelzésükben azt írták: az éjféli óráktól előbb északnyugaton, majd a Dunántúl keleti felében és a Duna-Tisza közén is egyre többfelé pattannak ki - helyenként intenzív - zivatarok.



Kedden napközben összességében gyengül és kelet felé helyeződik át a "csapadéktevékenység", de északnyugaton, és az ország keleti felén (legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban) kialakulhatnak újabb zivatarok. A késő délutáni órákban újabb zivatarrendszer közelíti meg az Alpokalját.



A zivatarokat általában erős szél és jégeső kísérheti. Északnyugaton akár viharos széllökések, illetve nagyobb jégdarabok is előfordulhatnak. Intenzívebb gócokban jelentős - 15-20 milliméternyi - csapadék is eshet - írták.



Az előrejelzés szerint kedden a legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 17 Celsius-fok között alakul, de a szélcsendes, illetve kevésbé felhő északkeleti megyékben 10 fok alatti minimumok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet az ország döntő részén 24 és 32 fok között várható, ám a tartósabban felhős, csapadékos részeken 20 fok körüli értékeket is mérhetnek.