Időjárás

Megdőlt a napi hidegrekord

Több helyen is fagyott az országban, a napi hidegrekord is megdőlt - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtökön a Facebook-oldalán.



Azt írták: a Kárpát-medencét kitöltő hűvös levegő és a derült, szélcsendes éjszaka együtt azt eredményezte, hogy több mérőállomáson is fagypont alatti értékeket mértek.



A legalacsonyabb hőmérsékletet a Nógrád megyei Zabarban mérték, ahol kora reggelre mínusz 1,2 Celsius-fokig hűlt a levegő. Ez 0,1 fokkal döntötte meg az eddig május 19-ei hidegrekordot, amelyet 1952-ben Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a ma már Encshez tartozó Fügödön mértek - ismertették.



Az előrejelzés szerint csütörtökön a hőmérséklet csúcsértéke 23 és 28 fok között tetőzik. Késő estére 12 és 17 fok közé hűl le a levegő. A következő napokban melegszik a levegő.