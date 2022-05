Több ezren kerültek kórházba Irakban az újabb homokvihar miatt

Ismét homokvihart jelentettek Irakból hétfőn, a rossz látási viszonyok miatt leállították a forgalmat a bagdadi repülőtéren, az egészségügyi minisztérium pedig azt közölte, hogy mintegy kétezren kerültek kórházba légzési problémák miatt.



Szejf al-Badr, a tárca szóvivője felszólította az embereket, hogy amennyiben lehetséges, maradjanak otthon, az utcán pedig viseljenek maszkot.



Az INA iraki hírügynökség azt közölte, hogy leállt a forgalom a bagdadi nemzetközi repülőtéren is, miután a kifutópályán 300 méterre csökkent a látótávolság. Lezárták a dél-iraki Nedzsef, valamint az északkeleti Szulejmáníje repülőterét is.



Országszerte bezártak az iskolák és az egyetemek, a hétfőn esedékes vizsgákat keddre halasztották.



A helyi meteorológiai szolgálat arról tájékoztatott, hogy hétfő este további viharok várhatóak.



Az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2016-os jelentése szerint az országban 2026-ig akár 300 homokvihar is pusztíthat, novemberben pedig a Világbank azt közölte, hogy 2050-re Irak elveszítheti vízkészletei 20 százalékát.

When we talk about #Sandstorm in Iraq and we are safe inside our homes, we should never forget the #displaced #refugees families in the camps who have no shelters and walls to protect them . This is how they suffer during the storm that swept the country. #ClimateCrisis pic.twitter.com/SZCWk6RpAw