Időjárás

NNK: a hirtelen beköszöntő meleg megterhelheti a szervezetet

A hirtelen beköszöntő nyári napok megterhelhetik a szervezetet - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön az MTI-nek küldött közleményében.



Az elkövetkező napokban akár 30 fokot is mutathatnak a hőmérők.



A szervezetünk még nem alkalmazkodott ehhez az időjáráshoz, ezért jobban kell figyelnünk a meleg szervezetünkre gyakorolt hatásaira. A hirtelen jött felmelegedés különösen veszélyes lehet a krónikus betegekre, az idősekre, és vigyázni kell a gyerekekre is - ismertette az NNK, megjegyezve: a nagy meleg az egészséges felnőttek szervezetét is megterhelheti.



Az NNK azt ajánlja: különösen a déli órákban mindenki keresse a hűvösebb, árnyékos helyeket, 11-15 óra között 10-15 percnél ne töltsön több időt a napon, és gondoskodjon a megfelelő folyadékfogyasztásról.