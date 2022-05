Csillagászat

Holdfogyatkozás lesz a jövő héten

Míg a teljes fogyatkozást Amerikából jól észlelhetik majd, Magyarországról csak a jelenség eleje, a részleges fogyatkozás figyelhető meg. 2022.05.11 06:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Teljes holdfogyatkozás kezdődik hétfőn hajnalban, amely Magyarországról is megfigyelhető lesz napkelte előtt, részleges holdfogyatkozásként a látóhatáron.



Mint a Svábhegyi Csillagvizsgáló közleményében olvasható, május 16-án, egy viszonylag hosszú teljes holdfogyatkozás várható.



A jelenség magyarázata, hogy egy-két évente pontosan egy egyenesbe esik a Nap, a Föld és a Hold, és a Föld hatalmas árnyékkúpja kitakarja a napfényt.



A teljes holdfogyatkozáskor a holdkorong nem sötétül el teljesen, hanem narancs-vörös színű lesz a földi légkörön szóródó fény hatása miatt.



Míg a teljes fogyatkozást Amerikából jól észlelhetik majd, Magyarországról csak a jelenség eleje, a részleges fogyatkozás figyelhető meg.



A folyamat Magyarországon hajnalban 4 óra 27 perckor kezdődik, a Hold ekkor már csak alig 6 fokkal lesz a délnyugati látóhatár fölött. A holdfogyatkozás megfigyeléséhez emiatt teljesen szabad délnyugati látóhatár szükséges.



A közlemény szerint binokulárban és kis távcsőben megkapó látványt nyújt majd a fogyatkozó holdsarló, ahogy a horizont tereptárgyai fölött lebeg.



A holdnyugta időpontjában egy szabálytalan, torzított, 42 százalékos sarló látható majd, amely a fénytörés miatt még aszimmetrikus szárakkal is rendelkezik. Emellett, mivel a Hold másfél nap múlva lesz földközelben, átmérője a szokásosnál is nagyobb lesz. A közlemény szerint az esemény 7 óra 55 perckor ér véget, azonban a Hold hazánkban 5 óra 7 perckor lenyugszik.