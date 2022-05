Időjárás

Tornádó tombolt az Alföldön - videó

Tubát, porördögöt is lencsevégre kaptak, Alsónémedi közelében pedig feltételezhetően egy nem mezociklonális tornádó is földet érhetett. 2022.05.04 08:36 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedd délután az Alföldön is sorra pattantak ki a záporok, zivatarok, Kunmadaras közelében pedig egy újabb tölcsér érhetett földet - számolt be az Időkép.



Nem volt hiány délután a záporokból, zivatarokból. A honlapra fényképeket és videókat beküldők tubát, porördögöt is lencsevégre kaptak, Alsónémedi közelében pedig feltételezhetően egy nem mezociklonális tornádó is földet érhetett.



Nem kellett sokat várni az újabb felhőtölcsérre, Kunmadaras közelében Kálmán Andrásnak valószínűleg szintén egy nem mezociklonális eredetű tornádót sikerült megörökítenie: