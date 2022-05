Időjárás-előrejelzés

Borúsabb, többször csapadékos lesz az időjárás a héten

Borúsabb lesz az időjárás a héten: napsütés is várható, de többször előfurdulhat zápor, akár zivatar is. Ezzel együtt marad a meleg idő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn a több-kevesebb napsütés mellett szórványosan valószínű zápor, zivatar, kisebb eséllyel a déli megyékben. A szél helyenként élénk, zivatar térségében átmenetileg erős lehet. A leghidegebb órákban plusz 3 és 11, délután 19 és 24 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden felhősebb lesz az ég és ekkor is szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Zivatarok térségében erős vagy viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 5 és 11, a legmagasabb hőmérséklet 19 és 24 fok között valószínű.



Szerdán, csütörtökön és pénteken többfelé lehet zápor, zivatar. A szél zivatarok térségében lehet erős, akár viharos. Szerdán hajnalban 5 és 12, délután 19 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön a minimumok 6 és 11, a maximumok 20 és 26 fok között lesznek. Pénteken a hajnali 6-12 fokról délutánra 20-25 fokig melegszik fel a levegő.



Szombaton és vasárnap szórványosan alakulhat ki zápor, zivatar. Helyenként megélénkül, zivatar térségében megerősödik, akár viharossá fokozódik a szél. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 7 és 12, a legmagasabb hőmérséklet 17 és 23 fok között valószínű. Vasárnap hajnalban 6 és 11, délután 16 és 21 fok közötti értékeket mérhetnek - olvasható az előrejelzésben.