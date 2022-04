Időjárás

Villámlás, jégeső: videókon a vasárnapi vihar

Az ország több pontján is lecsaptak délután a zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső és intenzív villámlás is kísérte útjukat.



Északkeleten szupercella is kialakult, mely Miskolc mellett is elhaladt. Többek között Budapest és a Dunakanyar sem úszta meg szárazon, de még sok más településen is leszakadt az ég. Az Időkép kamerái több városban is lencsevégre kapták ezeket a viharokat.