Időjárás

Erős lehűlés várható húsvétra

Az előrejelzések többsége alapján erős lehűlés várható húsvétra: nagypéntekhez képest 8-10 Celsius-fokkal eshet vissza a hőmérséklet - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a Facebook-oldalán.



Mint kifejtették: a hét további részében egészen péntekig anticiklon alakítja az időjárást: egyre melegebb, száraz levegő érkezik az ország fölé. Csütörtökön és pénteken így már nagy területen alakulhat 20 fok felett a csúcshőmérséklet és átmenetileg az éjszakai fagyok is megszűnnek.



Nagypénteken viszont hidegfront vonul át Magyarország felett, így többfelé is előfordulhat eső, zápor, de csak kisebb mennyiségű csapadék valószínű. A frontot követően szombattól északnyugati, északi széllel jelentősen hidegebb levegő árasztja el a Kárpát-medencét, s ennek hatására húsvétvasárnapra a péntekihez képest nagyjából 8-10 fokkal visszaesik a hőmérséklet.



Szombaton és vasárnap nagy területen erős lesz a szél is, húsvéthétfőtől pedig a hajnali fagyok is visszatérhetnek - tették hozzá.



A záporok mellett néhol jégdara-zápor, továbbá esetleg egy-egy hózápor is előfordulhat - írta a meteorológiai szolgálat.