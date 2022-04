Időjárás-rekord

Meteorológiai szolgálat: a harmadik legszárazabb volt az első negyedév

A csütörtökön érkező mediterrán ciklon az ország nagy részére hosszú hetek, helyenként hónapok óta először hozott nagyobb mennyiségű csapadékot. 2022.04.02 06:21 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az idei volt a harmadik legszárazabb első negyedév Magyarországon 1901 óta országos átlagban - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat péntek délután Facebook-oldalán.



Azt írták: a csütörtökön érkező mediterrán ciklon az ország nagy részére hosszú hetek, helyenként hónapok óta először hozott nagyobb mennyiségű csapadékot. Nem lett rekordszáraz a negyedév az utolsó napon érkező csapadéknak köszönhetően, de így is 1901 óta a harmadik legszárazabb első negyedév volt. Az első három hónapban országosan - az előzetes adatok szerint - 42,6 milliméternyi csapadék esett. Ennél szárazabb évkezdet csak 1918-ban és 1949-ben volt.



Az összes háromhavi időszakot nézve a hetedik legszárazabb lett a 2022. január-márciusi időszak. A több hónapos időszakok közül a legszárazabbak általában 1924-1925 és 1948-1949 környékén voltak - ismertették.



Kedden a meteorológiai szolgálat még arra hívta fel a figyelmet, hogy az elmúlt mintegy három hónapban alig esett. Az ország középső részén nagyobb területen is 70-80 milliméternyi fölötti az "anomália", a hegyvidéki területeken viszont - ahol általában jóval több csapadék hullik - 90-100 milliméternyi csapadék hiányzik a földekről.



Péntek délelőtt viszont már azt közölték Facebook-oldalukon, hogy "megérkezett a megváltás". Hosszú idő után az ország nagy részén bőséges eső, területi átlagban 10-30 milliméternyi csapadék áztatta a földeket csütörtök reggel 8 órától péntek reggel 8 óráig.



A Dunántúl délnyugati, nyugati részein, Borsodban, valamint a hegyekben több ponton is mértek 30-40 milliméternyit elérő, meghaladó mennyiséget - írták.