Időjárás-előrejelzés

Meteorológiai szolgálat: hidegre, havazásra kell készülni

Hidegre, havazásra kell készülni a hétvégén. Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést is kiadott a havazás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Veszélyjelzésükben azt írták: szombat reggel délnyugaton az eső mellett már havas eső, hó is előfordulhat, de olvadni fog. Délutántól az Észak-Dunántúlon, Észak-Magyarországon több helyen havas eső lesz, főként a hegyvidéki területeken pedig havazás alakulhat ki.



Kiemelten az esti óráktól a Dunántúli-középhegységben, Dunazug-hegyvidéken több helyen várhatóan meg is marad a hó, így vasárnap reggelig 2-5 centiméter, egyes helyeken (leginkább a Bakonyban) 5-10 centiméter hó hullhat. Vasárnapra virradó éjszaka a havazás várhatóan átterjed a Dunántúl többi részére, de csak kevés megmaradó hó valószínű - írták.



Veszprém megyére szombatra és vasárnapra is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki a havazás miatt.



A meteorológiai szolgálat Facebook-oldalán azt írta: az ország felett örvénylő ciklon hatására szombat délután elkezdődik a hideg légtömeg beáramlása a Kárpát-medencébe, északnyugat és északkelet felől. Vasárnap hajnalban az Alföld nagy része még fagymentes lesz. Hétfő hajnalra viszont, ahogy a szél is leáll, már sokfelé fog fagyni. Aztán lassan újra emelkedni kezd a hőmérséklet - tették hozzá.



Az előrejelzés szerint szombaton a minimumok mínusz 1 és plusz 7, a maximumok plusz 4 és 11 Celsius-fok között alakulnak. Vasárnap a leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3 fok, a délutáni órákban plusz 4 és 9 fok között alakul a hőmérséklet. Hétfő hajnalra általában mínusz 6 és plusz 1 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugos részeken hidegebb is lehet, majd délután többnyire 6 és 12 fok között alakul a hőmérséklet, a déli tájakon lesz az enyhébb, északkeleten a hidegebb idő.