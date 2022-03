Időjárás

Meteorológiai szolgálat: a csütörtökön várható érdemi csapadék sem javít jelentősen a szárazságon

A csütörtökön várható érdemi csapadék sem javít jelentősen a szárazságon - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán.



Felhívták a figyelmet, hogy az elmúlt három hónapban alig esett. Az ország középső részén nagyobb területen is 70-80 milliméter fölötti az "anomália", a hegyvidéki területeken viszont - ahol általában jóval több csapadék hullik - 90-100 milliméternyi csapadék hiányzik a földekről.



Most csütörtökön várható érdemi csapadék. Ekkor az ország szinte teljes területén valószínű 5 milliméternyi csapadékmennyiség, többfelé 10 milliméternél is több hullhat. Viszont még kisebb körzetekben is csak legfeljebb mérsékelt esélye van a 20 milliméternyi csapadékösszegnek - ismertették.



A várható csütörtöki esőzés "mondhatni életmentő" lehet, de - mint kiemelték - a szárazság jelentős mérséklése szempontjából ennél (jóval) több kell.



Pénteken és szombaton - nagyobb bizonytalanság mellett - csapadékhullám érkezhet, ami javíthat a helyzeten, de ebben még "nagyobb a bizonytalanság" - írták.