Időjárás

Napsütéses, száraz idő várható a hétvégén

Folytatódik a napos, száraz idő a hétvégén. Néhol hajnalban még fagyhat, de napközben már egyre több felé 20 Celsius-fok körüli maximumok várhatók - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.



Pénteken általában derült, napos, száraz idő várható. A leghidegebb órákban általában mínusz 4 és plusz 4 fok lesz, de a fagyzugokban ennél pár fokkal hidegebb, a magasabban fekvő tájakon, vízparton, illetve a nagyobb városokban enyhébb idő is lehet. Napközben 15-20 fokig melegszik a levegő.



Az ország nagy részén szombaton is napos idő várható, néhol időnként gomolyfelhőkkel. A keleti, északkeleti megyékben várható, hogy felhősebb lesz az ég. Csapadék nem valószínű. A hajnali órákban általában mínusz 1 és plusz 4 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugos részeken néhány fokkal hidegebb, vízpartokon, illetve a magasabban fekvő tájakon enyhébb idő is lehet. A csúcsértékek 16 és 21 fok között alakulnak.



Vasárnap a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában több órára kisüt a nap, inkább csak északkeleten lehetnek hosszabb ideig felhős tájak. Folytatódik a száraz idő, legfeljebb egy-egy futó zápor alakulhat ki.



A minimumhőmérséklet jellemzően 0 és plusz 6 fok között valószínű, de a fagyzugos vidékeken hidegebb, míg vízpartokon, illetve a magasabban fekvő részeken enyhébb idő is lehet. Délután 14 és 21 fok közötti értékeket mérhetnek, északkeleten lesz a hűvösebb, délnyugaton a melegebb idő - olvasható az előrejelzésben.