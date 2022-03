Időjárás

A hosszú hétvégén komolyabb fagyok is lesznek

Az ünnepi hosszú hétvégén sem változik az időjárás, sőt hajnalonként még hidegebb lehet, többfelé mínusz 10 fok alatti minimumok lesznek. Ezzel együtt általában sokat süt majd a nap, érdemi csapadék nem várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken zavartalan napsütés várható, a Nyugat-Dunántúlt leszámítva élénk, az Alföldön olykor erős északkeleti, keleti széllel. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és mínusz 11 fok között alakul, de az északi fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb idő lesz. A legmagasabb hőmérséklet plusz 4, 5 fok körül valószínű.



Szombaton is derült, napos, száraz időre lehet számítani kevés fátyolfelhővel. Néhol megélénkül a légmozgás. A minimumok általában mínusz 3 és mínusz 10 fok között alakulnak, a kevésbé szeles fagyzugokban azonban akár mínusz 16 fokot is mérhetnek. Délutánra általában plusz 4 és 8 fok közé melegszik fel a levegő.



Vasárnap is főként napsütéses idő várható, csapadék nélkül. Az Észak-Dunántúlon élénk, néhol erős lesz a szél. A leghidegebb órákban általában mínusz 2 és mínusz 9 fok közötti értékeket mérhetnek, de a fagyzugokban ennél több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsértékek jellemzően plusz 7 és 10 fok között alakulnak.



Hétfőn is derült, napos, száraz lesz az idő. Hajnalban általában mínusz 1 és mínusz 7 fok között alakul a hőmérséklet, de előfordulhatnak mínusz 10 foknál alacsonyabb értékek is. A hőmérséklet csúcsértéke plusz 8 és 12 fok között várható.



Kedden, március 15-én a nap első felében főleg fátyolfelhők lesznek az égen, de a nap második felében vastagodhat a felhőzet. Napközben nem valószínű csapadék, estétől, főleg a Dunántúlon, helyenként előfordulhat eső. A hajnali órákra általában plusz 1 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő, ám a fagyzugokban továbbra is hidegebb lesz. A csúcsértékek 9 és 14 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.