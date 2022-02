Időjárás

Hidegfront érkezik, ismét lehetnek mínuszok a héten

Hidegfront érkezik, ismét várhatók mínuszok a héten. Napsütés, de eső, néhol hózápor is lehet, és a szél is többször megerősödik - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn túlnyomóan borult lesz az ég, és az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan többfelé várható eső, zápor, egy-egy helyen zivatar sem kizárt. A legtöbb csapadék a Dél-Dunántúlon várható. Erős, a front mentén viharos széllökésekre is készülni kell. A leghidegebb órákban mínusz 1 és plusz 7 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben plusz 6 ás 14 fok közötti értékeket mérhetnek.



Kedden napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, a hegyekben hózápor is. Nagy területen lesz erős, az Észak-Dunántúlon viharos a szél. A hőmérséklet hajnalban többnyire mínusz 1 és plusz 4 fok között alakul, de a szélvédett, derült tájakon akár mínusz 5 fokig is hűlhet a levegő. A csúcsértékek plusz 7 és 12 fok között alakulnak.



Szerdán a legtöbb helyen néhány órára kisüthet a nap. Szórványos jelleggel fordulhat elő eső, zápor, főleg az északkeleti, keleti vidékeken helyenként havas eső, hó is hullhat. Sokfelé megerősödik, az Észak-Dunántúlon helyenként viharossá fokozódhat a szél. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz fok között alakul a hőmérséklet, de a derült, szélvédett részeken mínusz 7 fokot is mérhetnek. Délután nyugaton 10-13, a keleti országrészben 3-9 fok várható.



Csütörtökön napos idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 7 és 0, a legmagasabb plusz 7 és 12 fok között valószínű.



Pénteken kezdetben napsütés várható, de a nap második felében helyenként előfordulhat kisebb csapadék. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Hajnalban mínusz 6 és 0, a kora délutáni órákban plusz 7 és 12 fok lehet a jellemző hőmérséklet.



Szombaton elszórtan fordulhat elő zápor, hózápor. Többfelé lesz erős a szél. A leghidegebb órákban mínusz 3 és plusz 3, napközben plusz 5 és 10 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap nem várható számottevő csapadék. Gyakran és nagy területen lehet erős a szél. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 3 és 8 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.