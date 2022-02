Egyszerűen lekapta a szél a brit királyi légierő legnagyobb hangárjának tetejét - videó

A 70 millió fontos (30 000 000 000 forintos) RAF Brize Norton hangár annyira nagy, hogy a Brit Királyi Légierő (RAF) három új Atlas szállító repülőgépét egyszerre képes befogadni.



A 24 000 négyzetméteres és 28 méter magas Atlas karbantartási, javítási és nagyjavítási létesítmény maximálisan felszerelt, és teljes mértékben működőképes, hogy támogassa a RAF szállítási műveleteit szerte a világon.



Az Eunice vihar azonban nem kímélte. A szélsőséges időjárás miatt eddig több ezer otthon maradt áram nélkül, és iskolák és vállalkozások kényszerültek bezárni.



A vihar emellett jelentős fennakadásokat okozott az utazásban: utakat zárt el, vonatjáratokat, repülőjáratokat és kompjáratokat töröltek miatta.

🚨 Exclusive video footage shows large chunks of the roof being blown off of a new £70 million hangar at RAF Brize Norton. #StormEunice pic.twitter.com/w5oT8IHOm2