Futótűzként terjednek a viharban landolással küszködő repülőgépekről készült videók

Miközben az Eunice vihar péntek reggel az Egyesült Királyság és Írország felé vete az irányt, a Big Jet TV nevű YouTube-csatorna váratlan sikert aratott, és több százezer nézőt gyűjtött be a Heathrow repülőtérről élőben közvetített felvételekkel.



A csatorna az elmúlt hat év során jelentős követőtáborra tett szert, és a nagy repülőtereken zajló eseményeket rögzíti. A Big Jet TV gyakran viharok idején éri el a legjobb nézettséget, amikor a kereskedelmi repülőgépek leszállása nehézségekbe ütközhet.



Pénteken, amikor az Eunice vihar Dél-Angliát és Írországot sújtotta, a csatornát mintegy 200 000 felhasználó nézte, amikor a Heathrow repülőtérről, Európa legforgalmasabb légikikötőjétől közvetítette a leszálló repülőgépek landolását.



Néhány felvételen jól látszott, hogy a repülőgépek nehezen tudtak leszállni a nyugat-londoni repülőtéren.



Az Egyesült Királyság számos repülőterén törölték a járatokat pénteken, mivel a déli partok mentén 122 mérföld/órás (196 km/h) szélsebességet jelentettek.

