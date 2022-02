Óriási szélvihar tombol Németországban, halottak is vannak

Közlekedési és áramszolgáltatási fennakadásokat okozott, és legkevesebb két halálos áldozatot szedett Németországban az Ylenia nevű viharfront, amely óránkénti 120-140 kilométeres sebességű széllökésekkel és heves esőzéssel csapott le az ország északi részére szerda éjjel.



Az Alsó-Szászország tartománybeli Uelzen járásban meghalt egy 34 éves férfi, mert kidőlő fa zuhant az autójára. Ugyancsak kidőlő fa alá került és meghalt egy 55 éves autós Szász-Anhalt tartományban, Mansfeld-Südharz járásban.



Számos kevésbé súlyos baleset is történt, a rendőrök és a tűzoltók sokhelyütt hajnaltól megszakítás nélkül dolgoztak, főleg fakidőlés, építési állványzatok összedőlése, leszakadt felsővezetékek miatt riasztják őket. Történtek sérüléssel vagy nagyobb kárral nem járó, de igen látványos esetek is. Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Wuppertalban például a városi függővasút tartószerkezetére zuhant egy negyven méter magas fa, a fővárosban, Berlinben pedig tizenöt méteres, kidőlt antennaoszlop torlaszolta el a belváros körüli vasúti gyűrű (Ringbahn) egy szakaszát.



A vihar miatt súlyos fennakadások keletkeztek a közlekedésben és az áramszolgáltatásban. A Deutsche Bahn vasúttársaság leállította a távolsági járatait a Dániával határos Schleswig-Holstein tartománytól a lengyel határon fekvő Brandenburg tartományig húzódó térségben. A regionális vasúti közlekedésben gyakori a késés és a járatkimaradás.



A Lufthansa légitársaság húsz járatot törölt csütörtöki menetrendjéből. Berlin nemzetközi repülőterén (BER) csütörtök délelőtt akadozni kezdett a forgalom, mert az erős szélben nehéz a ki- és beszállás és a poggyászrakodás.



A tengerparti területeken több helyen vihardagály keletkezett, Hamburgban víz alá került az északnémet nagyváros egyik leghíresebb látványossága, a halpiac. A városi tömegközlekedési vállalat (HADAG) egyik kompvonalán az Elba folyó felkorbácsolt hullámai betörték a hajó biztonsági üvegét, a víz elárasztotta az utasteret. Egy utas megsérült. A HADAG történetében példa nélküli esetről egy másik utas videót készített a telefonjával, a felvételt alig néhány óra alatt százezrek látták közösségi portálokon.



Észak-Rajna-Vesztfáliában több mint ötvenezer háztartás maradt áram nélkül. Brandenburg északi és Mecklenburg-Elő-Pomeránia nyugati részén pedig további nagyjából húszezer. A vihar még az ország déli részén fekvő Bajorországban is gondokat okoz, ott tízezer háztartásban nincs villany a magasfeszültségű vezetékek megrongálódása miatt.



Több tartományban rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el csütörtökre. Berlinben és Brandenburgban egy napra feloldották az iskola-látogatási kötelezettséget, a szülőkre bízták, hogy az aktuális út-, és időjárási viszonyok alapján eldöntsék, elküldik-e a gyerekeket iskolába.

A szövetségi meteorológiai intézet (DWD) mindenkinek azt javasolja, hogy a lehető legkevesebb időt töltsön a szabadban, és ha föltétlen el kell mennie hazulról, tartson távolságot az épületektől, állványzatoktól, villanyvezetékektől, és kerülje a fákat, parkokat. A legnagyobb német autótulajdonosi érdekvédelmi szervezet, az ADAC autóklub felhívása szerint az autózást is érdemes mellőzni.



A DWD már szerdán figyelmeztetett, hogy gyors egymásutánban két viharfront éri el Németországot, és az orkánerejű szél életveszélyes lehet. Az Ylenia várhatóan csütörtök délutánig tombol, kitéphet fákat, felkaphat tárgyakat, megrongálhat tetőszerkezeteket, vezetékeket. Az Ylenia után, pénteken, a Zeynep nevű ciklon következik, amely szintén főleg az ország északi részén okozhat gondokat.

Storms and high winds are hitting large parts of Europe

In #Germany, wind speeds topped 100 km/h overnight and @DWD_presse has issued another top-level #RedAlert today to warn of potential threats to life

Europe-wide warnings at https://t.co/dAerH3gDi2 pic.twitter.com/SiTIWmye1x