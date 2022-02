Időjárás

Életveszélyes viharok közeledtére figyelmeztetnek a német hatóságok

Az orkánerejű szél életveszélyes lehet, és akár tornádók is keletkezhetnek - jelentette a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádió szerdán a hatóságok figyelmeztetései alapján.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) előrejelzése szerint az Ylenia nevű viharfront szerda este érkezik északnyugat felől, és óránként 120-140 kilométeres sebességű széllökésekkel vonul át az ország északi része felett. Csaknem egy napig, csütörtök délutánig tombol, a tengerparton vihardagállyal fenyeget, a belső területeken kitéphet fákat, felkaphat tárgyakat, megrongálhat tetőszerkezeteket, vezetékeket.



A néha nagyon hirtelen jelentkező széllökések a közlekedést is akadályozhatják. Azonban nemcsak az utazást, hanem "általában a szabadban tartózkodást is érdemes kerülni, amennyire csak lehetséges" - emelte ki a közleményében a DWD.



Mint írták, az Ylenia után pénteken a Zeynep nevű légköri képződmény következik. Ez "egy úgynevezett gyorsan mozgó vihar, azaz kisméretű és a felsőbb légköri áramlással együtt nagyon gyorsan mozgó ciklon, amelynek előrejelzése hagyományosan bizonytalanabb, mint a nagy orkánoké". Az viszont biztos, hogy a vihar eléri Németországot, de még nem világos, hogy pontosan hol és milyen szélerősséggel. Ugyanakkor az orkánerejű széllökések veszélye "nagyon is valós", legalábbis regionálisan és különösen az ország északi része felett.



Az ország legnépesebb tartományában, Észak-Rajna-Vesztfáliában csütörtökre rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el az iskolákban. Berlinben és a főváros körül elterülő Brandenburg tartományban a hatóságok azt kérik, hogy szerda délutántól mindenki igyekezzen távol maradni az épületektől, fáktól, állványzatoktól, nagyfeszültségű távvezetékektől, és figyeljen a lehulló ágakra. A legokosabb otthon maradni, és zárva tartani az ajtókat és ablakokat - tanácsolják a Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) regionális közszolgálati médiatársaság beszámolója szerint.



A legnagyobb fővárosi parkot, a 198 hektáros Tiergartent is magában foglaló berlini kerület, Mitte önkormányzata külön figyelmeztetést adott ki arról, hogy kerülni kell a fás területeket. "A parkokban és zöldterületeken tartózkodó embereket életveszély fenyegeti" - írták. Az óvintézkedések között arról is rendelkeztek Berlinben, hogy csütörtökön mindkét állatkertet zárva tartják. Pénteken ismét fogadják majd a vendégeket, ha nem keletkeznek komolyabb károk - jelentette az RBB.



A címlapfotó illusztráció.