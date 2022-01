Vihar

Megdőlt az országos napi szélrekord

Megdőlt az országos napi szélrekord vasárnap: Budapesten, a János-hegyen orkán erejű, óránkénti 127 kilométeres széllökés is előfordult - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat hétfőn a honlapján.



Azt írták: a korábbi napi szélrekordot 1979-ben Budapest-Örsöd állomáson mérték 112 kilométer/órás erősséggel.



A vasárnapi viharos szelet egy Európa északi térségében elhelyezkedő viharciklonhoz kapcsolódó hidegfront átvonulása okozta Magyarországon.



A legerősebb széllökéseknek a meteorológiai szolgálat közösségi oldalán közzétett listájába csak óránkénti száz kilométeres sebességet meghaladó értékek kerültek; a szél csak éjszaka mérséklődött.



A János-hegyi rekordon kívül például a siófoki kikötőben óránkénti 119,5 kilométeres, a Bakonyban, a Kab-hegyen 114,8 kilométeres, a kecskeméti repülőtéren 112,3 és 109,8 kilométeres, Kékestetőn 109,4 kilométeres, a Börzsönyben, a Nagy-Hideg-hegyen 108,7 kilométeres, Ferihegyen szintén 108,7 kilométeres, a szentesi repülőtéren 108,7 kilométeres, Kakucson pedig 106,6 kilométeres széllökéseket mértek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat közösségi oldalán közzétett információ szerint a vasárnapi ceglédi halálos közlekedési balesetet is a szél okozta: a 311-es úton közlekedő autóst a szél sodorta át a szemközti sávba, ahol frontálisan ütközött egy kamionnak. A balesetben a rendőrség vasárnapi közleménye szerint egy 67 éves férfi vesztette életét.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn azt írta: a szeles idő miatt vasárnap 1654 esethez riasztották a tűzoltókat, akik 192 helyszínen hétfő reggel is dolgoztak a károk felszámolásán. A legtöbb munkát Pest megyében és Budapesten adta a szél a tűzoltóknak.