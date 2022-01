Időjárás

Ötvenezer háztartás maradt áram nélkül Csehországban

Több mint ötvenezer háztartás maradt vasárnap délben áram nélkül Csehországban, a rendkívüli erősségű szélvihar miatt, amely az éjjeli óráktól kezdve söpör végig az országon - jelentette a cseh közszolgálati rádió.



A megsérült, leszakadt vezetékek kijavítását legkésőbb hétfő reggelre ígérik az áramszolgáltatók.



A szélvihar a Prágától 20 kilométerre nyugatra fekvő Kladnóban egy ipari központban egy nagyobb, öt méter magas falat is ledöntött, egy ember meghalt, egy másik pedig súlyosan megsérült.



A dél-morvaországi Breclav közelében a sínekre dőlt fák miatt kisiklott egy személyvonat, amelyben több tucatnyi ember utazott. Sérülés nem történt, az utasokat tűzoltók szabadították ki a vonatból és szállították el a helyszínről.



A kidőlt fák, villanyoszlopok és a havazás következtében síkos utak számos helyen akadályozzák a közúti forgalmat és a helyi vasúti közlekedést. A szokásosnál több baleset is történt, de súlyosabb következmények nélkül - olvasható a rendőrség közleményében.



A szélvihar több helyen - például Prága egyes kerületeiben, Ústí nad Labemben - elérte az óránkénti 90 kilométeres sebességet is. A lengyel határ mentén elterülő Óriáshegység (Krkonose) legmagasabb csúcsán (Snezka) kora reggel a meteorológusok óránkénti 185 kilométer sebességet mértek, a hegység más csúcsain 145 kilométeres óránkénti szélsebességet regisztráltak.



A meteorológusok előrejelzése szerint a szélvihar a vasárnapi késő esti órákban szűnik meg Csehország területén.