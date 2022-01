Időjárás

Tornádóval érkezett a hózápor Görögországban - videó

Vastag hó borította be Athén környékét. A görög szigeteket elérő hózáporokhoz még tornádó is társult. 2022.01.25 09:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas havazásokat okozott Görögországban az Elpis névre keresztelt mediterrán ciklon. Fölközi-tenger felett lévő nedves levegő az északról érkező fagyos légtömeggel keveredve kiadós havazást okozott Athén környékén és az Égei-tenger több szigetén is, sőt még Krétát is beborította a hó. Többfelé 20 centit meghaladó hótakaró takarta be tájat nem kis nehézséget okozva a helyiek számára - írja az Időkép.



A hóborította mediterrán tengerpartok szürreális látványát azonban még tovább lehet fokozni. A ciklon közelsége ugyanis kedvező feltételeket teremtett térségben a víztölcsérek kialakulásához is. A víztölcsérek ugyan nem számítanak ritkaságnak a görög partok közelében, viszont ritkán látni olyan felvételt róluk, amikor egy víztölcsér partot érve a havas felszínre érkezik meg.



Az Athéntól keletre fekvő Androsz szigetét elérő hózápor mellé ugyanis tornádó is társult.