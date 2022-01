Időjárás

Ismét havazik, visszatért az igazi tél Magyarországra - videók

Havazást, hózáport hozott Magyarországra a hidegfront. Nemcsak a Mátrában volt nagy havazás, a Dunakanyart is pillanatok alatt ellepte a hó. Délutánra a fővárosba is megérkezett az igazi tél.



Hétvégén is téliesebb idő várható. Többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet, és helyenként hószállingózás, havazás is valószínű - közölte korábban az OMSZ.