Időjárás

Téli vihar sújtja az Egyesült Államokat és Kanadát, több ezer légijáratot töröltek

Az Egyesült Államok déli és keleti részén és Kanadában hétfőtől súlyos téli vihar tombol, a heves havazás miatt több ezer repülőjáratot töröltek, néhány más kanadai tartományban is hóvihar várható.



Az Egyesült Államokban 19 államra adtak ki időjárási figyelmeztetést, helyenként akár félméteres hó is lehet - jelentette internetes portálják a Newsweek hírmagazin.



A szövetségi meteorológiai szolgálat a Twitter közösségi oldalon közzétett üzenetében arról számolt be, hogy az ország keleti harmadát sújtó súlyos téli vihar ugyan hamarosan elcsitulhat, de a hó, a jég, a szél hatásai kiterjedt területen fennmaradnak.

A furious winter storm slammed Southern states in the U.S. with heavy snow and a tornado. https://t.co/tdMfBs60aC pic.twitter.com/8Y6sYwysAt — USA TODAY (@USATODAY) January 17, 2022

A téli időjárási figyelmeztetés ugyanakkor hét tagállamban várhatóan érvényben marad: a délkeleti Észak-Karolina államtól a kanadai határnál fekvő, északkeleti Maine államig.



A FlightAware járatkövető oldal szerint több mint 1700 belföldi és nemzetközi járatot töröltek hétfő este, az előző napi háromezer lemondott járaton felül.



A legnagyobb hómennyiség az Appalache-hegység gerincén, valamint a Nagy-tavak alsó részén várható. Heves havazásra számítanak New York állam északi, valamint New England északkeleti részén. A meteorológiai szolgálat szerint hétfőn több mint 57 centiméternyi hó esett az ohiói Harpersfield városában.



"Az északkeleti országrész feletti erős viharzóna kedden Kanada délkeleti része felé mozog" - közölte az amerikai meteorológiai szolgálat. "Arra is kell számítani, hogy a hőmérséklet további csökkenése miatt az utak lefagynak, s ez különösen veszélyessé teszi a közlekedést - figyelmeztetett a szolgálat.



A PowerOutage.us című honlap szerint a hétfő délután áramszünetet szenvedett 120 ezer amerikai otthon közül sokban hétfő estére visszakapcsolták az áramot.



Az Egyesült Államokkal szomszédos Kanadában sem sokkal jobb a helyzet. A torontói rendőrség a Twitteren jelentette be, hogy hétfőn a rendkívüli időjárás miatt és a járművezetők biztonsága érdekében lezárták a forgalom elől a város két autópályáját.

Happy Monday! Watch a corgi disappear in snow 😂 pic.twitter.com/fG3xd7N7wA — American Cherry (@_USACherries) January 17, 2022

A kanadai kormány időjárási információs honlapja arról tájékoztatott, hogy Kanada Québec és Ontario tartományainak nagy részén hóviharriasztást rendeltek el.



Az ország legnagyobb városában, Torontóban akár 60 cm hó is várható - tweetelte Anthony Farnell, a Global News kanadai televíziós csatorna vezető meteorológusa kedden.



John Tory, Toronto polgármestere a város honlapján közzétett közlemény szerint sürgősségi szabályozást vezetett be, amely lehetővé teszi számára, hogy bizonyos területeken a hóeltakarítás idejére megtiltsa az autók parkolását.



Számos iskola bezárt Québecben és Ontario déli részén, beleértve Toronto környékét is.



A közel hárommilliós város öt oltási klinikája is felfüggesztette működését.



Torontóban kedden 201 repülőjáratot kellett törölni a Pearson nemzetközi repülőtéren, s ez a forgalom több mint felét jelenti.