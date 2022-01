Időjárás

OKF: 241 helyszínre riasztották a tűzoltókat hétfőn a viharos szél miatt

Hétfőn a viharos szél miatt 241 helyszínre riasztották a tűzoltókat; elsősorban lehasadt ágak, kidőlt fák okoztak fennakadásokat.



Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kedd reggel az MTI-vel azt közölte, hogy a legtöbb bejelentés Győr-Moson-Sopron, Fejér, Pest és Komárom-Esztergom megyéből érkezett, de a fővárosban is a szokásosnál többször kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak.



A legtöbbször az útra szakadt ágak, kidőlt fák akadályozták a forgalmat, de néhány esetben parkoló és közlekedő járművek is megsérültek a viharos szél miatt. Több épület kéményét és tetőszerkezetét is megrongálta a szél, a tűzoltókat harmincegy ilyen esethez riasztották - írták.



Hétfő délután a viharos szél felborított egy kamiont Veszprém megyében, Nemesvámosnál, a 77-es főúton, a tűzoltók daru segítségével emelték vissza kerekeire a járművet.



Az OKF azt kérte, hogy a viharos szélben mindenki fokozottan figyeljen a fák, fasorok, állványzatok közelében.