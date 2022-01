Izraelt hatalmas árvíz sújtja - videók

A hétvégén autók kerültek víz alá és utcák váltak háborgó folyókká izraeli városokban, miután özönvízszerű esőzések és hideg időjárás sújtotta az országot, ami villámárvizekhez vezetett.



Az izraeli Lod városában egy mintegy 18 ezer embernek otthont adó negyedet teljesen elvágtak az áradások - jelentette az izraeli média vasárnap. A helyi hatóságok figyelmeztették a lakosokat, hogy csak vonattal lehet be- és kijutni a környékről.

A helyiek a médiának elmondták, hogy a környéken megállt az élet, még az egészségügyi klinikák és a Covid tesztközpontok is leálltak.



Izraelben máshol az áradások folyókká változtatták a város utcáit, és autók kerültek víz alá. A mentőszolgálatokat vetették be a járműveikben rekedt emberek kimentésére.

A Tel-Avivtól keletre fekvő Petah Tikva nagyvárosban néhány lakos láthatóan kényelmesebb módját választotta a dolgai intézésének: néhányan filmre vették, amint kajakkal közlekedtek a vízzel teli utcákon.

