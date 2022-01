Időjárás

Sokszor szeles, hideg idő várható a héten

Sokszor szeles, hideg idő várható a héten. Többfelé mínusz 10 Celsius-fok alá is hűlhet a levegő, néhol napközben is fagypont körül alakulnak a maximumok. Emellett napsütésre, de helyenként hószállingózásra is készülni kell - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.



Hétfőn inkább csak délelőtt lesznek rövidebb napos időszakok. Délután átmenetileg beborul az ég, majd este északkelet, észak felől gyorsan csökken a felhőzet. Délelőtt csak néhol lehet gyenge eső, délutántól az észak felől érkező csapadékzónából több helyen előfordulhat eső. Síkvidéken minimális a havazás esélye, de a hegyekben lehetnek hózáporok. Nagy területen lehet viharos erősségű a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 5 és plusz 1 fok között alakul, de helyenként pár fokkal hidegebb is lehet. A legmagasabb hőmérséklet többnyire plusz 5 és 10 fok között alakul.



Keddre virradó éjjel délnyugaton helyenként még előfordulhat kisebb vegyes csapadék, napközben már kicsi az esélye. Napközben az ország nagy részén napos idő valószínű, de helyenként felhősebb lehet az ég. Kezdetben sokfelé megerősödik, néhol még viharossá fokozódhat a szél, majd a nap második felében mindenhol csillapodni kezd a légmozgás. A minimumok általában mínusz 5 és 0 fok között alakulnak, de a fagyzugos, illetve szélvédett keleti, északkeleti körzetekben hidegebb is lehet. Kora délután általában plusz 3 és 8 fok közötti értékeket mérhetnek.



Szerdára virradóra hajnalban helyenként köd képződhet, amely néhol csak lassan oszlik fel. Napközben több órás szűrt napsütés várható, számottevő csapadék nem valószínű. Sokfelé megélénkül a légmozgás. A leghidegebb órákban az ország nagy részén mínusz 7 és mínusz 1 fok között alakul a hőmérséklet, keleten azonban helyenként mínusz 11 fokig is hűlhet a levegő. Napközben többnyire plusz 1-7 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön, pénteken és szombaton több-kevesebb napsütés várható. Csütörtökön szórványosan valószínű vegyes halmazállapotú csapadék (zápor, havas eső zápor, majd egyre inkább hózápor). Pénteken és szombaton elszórtan előfordulhat hózápor. Csütörtökön a hajnali mínusz 7 és 0 fok közötti értékekről délutánra plusz 4 és 10 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken a minimumok mínusz 11 és mínusz 1, a maximumok 0 és plusz 5 fok között várhatók. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 11 és mínusz 2, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.



Vasárnap változóan, az ország nyugati felén erősebben felhős lehet az ég, ott van nagyobb esélye hószállingózásnak. Helyenként megélénkül a szél is. A minimumhőmérséklet általában mínusz 10 és mínusz 1 fok között várható, a kevésbé felhős, illetve kevésbé szeles tájakon azonban akár mínusz 13 fokot is mérhetnek. A maximumok többnyire 0 és plusz 6 fok között várhatók - olvasható az előrejelzésben.