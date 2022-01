Időjárás

Mínusz 20 fok is lehet csütörtök hajnalban

Szerdán napközben lesznek helyei az országnak, ahol fagypont fölé megy fel a hőmérséklet, de este nagy lehűlés jön. 2022.01.12 07:38 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hajnali kemény mínuszok után napközben -3 és +3 fok közötti hőmérséklet várható szerdán - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat. A Tiszántúl kevésbé szeles, hófödte tájain ennél akár több fokkal alacsonyabb értékek is előfordulhatnak. Késő estére többnyire 0 és -10 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes, hóval borított tájakon még ennél is jóval hidegebb lehet. Csütörtök hajnalban az ország délkeleti részein néhol -20 fokig is hűlhet a levegő.



Napközben derült vagy gyengén felhős, napos, száraz idő lesz. Az esti órákban az északi, északnyugati tájak fölé szakadozott, oszladozó felhősáv érkezhet. Az északi, északkeleti szelet napközben nagy területen kísérik élénk, néhol erős lökések, ekkor a Tiszántúlon még előfordulhat hófúvás.



Olyan időjárási körülmény, ami miatt figyelmeztetést kellene kiadni, szerdán nem várható, csütörtökre adhatnak majd ki figyelmeztetést az extrém hideg miatt Békés és Hajdú-Bihar megyére.