Időjárás

Enyhe idővel ér véget az év, akár 16 fok is lehet

Enyhe idővel ér véget az év, szilveszter napján néhol akár plusz 16 Celsius-fokot is mérhetnek, északkeleten azonban némileg hűvösebb idő várható. Az új év első hétvégéjén sokfelé ködös, borús lesz az idő, de érdemi csapadék nem várható - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttattak el az MTI-hez.



Pénteken, szilveszter napján délnyugat, nyugat felől egyre nagyobb területen csökken a felhőzet, de főként az északkeleti megyékben maradhatnak borult, párás vidékek, ködfoltokkal. Elsősorban az ország északkeleti felén várható szórványosan szitálás, kisebb eső, estétől már inkább csak Borsodban, Szabolcsban valószínű gyenge eső. Több helyen lesz élénk, a középső országrészben néhol erős a szél. A minimumok mínusz 1 és plusz 7, a maximumok általában plusz 9 és 16, északkeleten viszont csak plusz 2 és 8 Celsius-fok között alakulnak.



Szombatra, újévre virradóra a szélcsendes tájakon pára, köd képződhet. Ennek feloszlásáig délnyugaton is tartósabban felhős, borult maradhat az idő. Elsősorban az északkeleti, keleti megyékben reggelig előfordulhat eső, záporeső, ezt követően már nem valószínű érdemi csapadék. Napközben általában gyengén vagy közepesen felhős lesz az ég, többórás napsütéssel. Hajnalban sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik a szél, ugyanakkor a délnyugati országrészben végig gyenge maradhat a légmozgás. Hajnalban 0 és plusz 7, délután általában 10 és 14 fok közötti értékeket mérhetnek, de a felhősebb északkeleti tájakon több fokkal hidegebb lehet.



Vasárnapra virradóra is többfelé köd képződik, amelynek egy része tartósan megmaradhat. Napközben északnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de számottevő csapadék nem valószínű. Az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a légmozgás. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 4 fok között, délután a napos tájakon 7-12, a tartósan borult, párás, ködös részeken csak plusz 2 és 6 fok közötti értékek várhatók - olvasható az előrejelzésben.