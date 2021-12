Időjárás-figyelmeztetés

Ónos eső - Többfelé ismét figyelmeztetés van érvényben

Több megyére ismét figyelmeztetést adott ki az ónos eső veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A veszélyjelzés szerint Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében van érvényben első fokú figyelmeztetés.



Azt írták: a Duna vonalának tágabb térségében a délelőtti órákig előfordulhat ónos szitálás. Késő délutántól az Alföld északi felén, a főváros térségében, később pedig az Északi-középhegység környezetében is várható ónos eső. Ennek pontos mennyisége bizonytalan, így az említett térségekben akár másodfokú riasztást is kiadhatnak.



Megjegyezték ugyanakkor, hogy a kedden várható ónos eső mennyisége az elmúlt napokban mértnél valószínűleg jóval kevesebb lesz.



Kitértek arra is, hogy kedd este az Északi-középhegység térségében újabb havazás kezdődik. Ezt idővel délnyugat felől egyre többfelé fagyott eső, ónos eső váltja fel, és a havazás az északkeleti határvidékre korlátozódik. A térségben kedd éjfélig maximum 3-4 centiméter friss hó várható - írta a meteorológiai szolgálat.